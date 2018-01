Ceux et celles que les sorbets ne laissent pas de glace au niveau du deuxième pont de « l’autoroute » en #Martinique ont dû noter l’absence du vendeur des Glaces de Man Lili. Ce manque est clairement signifié par une pancarte non loin de l’abribus qui est son quartier général volant. Et ce 19 janvier 2017 est le dernier jour avant que vos papilles reprennent du service entre Coco et vanille.