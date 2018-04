Quand l’Etat permet à Google de vous espionner sur le site des Impots…

En vous connectant sur le site des Impots vous allez voir un pop-up.



Une vidéo « obligatoire » que vous devez absolument vous taper avant de remplir votre déclaration en ligne.

Spoiler alert : Elle parle du prélèvement à la source.

En faisant cela l’Etat donne de précieuses informations sur vous à … Google.

Regardez en bas à droite.

Le logo Youtube.

Cette f*** vidéo est hébergée et diffusée par Youtube, la filiale de Google.

Conséquences : quand vous vous connectez le « mouchard » de Youtube enregistre votre accès. Et ce avec 100% de précision car la vidéo est obligatoire !!

On résume : l’Etat français permet à Google de savoir où et quand vous vous inquiétez de vos impôts.

Intéressante donnée, utile pour vous classer dans les bases de données comportementales.

Exemple : si vous attendez le dernier jour pour remplir le formulaire, Google le saura grâce à Bercy !

On connait des assureurs, des banquiers, qui seraient intéressés par ce type de profils : « bon payeurs » et qui éviteront les « mauvais » payeurs.

On va bien s’amuser avec ce flicage généralisé (et obligatoire).

*astuce pour ne pas regarder cette vidéo : cliquer sur « espace professionnel » et revenir par ce chemin sur l’espace personnel…