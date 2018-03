Lettre ouverte à mon ami Serge Letchimy à propos de Colbert

Cher Sergio,

Je te sollicite ce jour car tu es à mon avis le député de #Martinique qui a le plus de couilles.

Toi Serge #Letchimy, je suis content de faire partie de tes amis. Tu n’es pas un homme rancunier. Jah rastafari.

Aussi, ma requête sera simple. Peux tu dans ta bonté empreinte de démocratie participative faire une intervention dans l’hémicycle concernant Jean-Baptiste #Colbert le père du #CodeNoir qui a une statue devant l’assemblée nationale. Toi l’héritier de Aimé #Césaire, le père de la négritude, tu peux comprendre mon malaise quand je te vois passer devant cette statue qui est une honte pour la République et la Loi Taubira de Christiane ton amie qui t’a offert ses bras pour te consoler de la mort de ton père spirituel.



Sergio peux tu poser une question au gouvernement concernant l’indécence de la présence de cette statue qui fait injure à nos ancêtres?

Je t’en supplie, Sergio, tu vaux mieux que Nilor et que Nadeau. Pa fè mwen wont. Mafia.je ferai tout ce que tu voudras. Slurp. Allez…chiche…je prendrai ma carte au PPM si tu as les couilles de poser cette question. Et j’irai même plus loin…mais pose cette question oh grand Letchimy, oh my god, oh djee zeus. Oh ma Diana, oh mère Simpson.