Ligue des nations de la Caraïbe : Martinique 1-1 Trinidad&Tobago

Après un premier quart d’heure d’observation entre les deux équipes, la Martinique a pris la main et développé un football fluide, technique, agréable qui a, à plusieurs occasions, bousculé une équipe de Trinidad&Tobago solide, mais peu imaginative. Vers la fin de la première mi-temps, un but bleu (Cyril Mandouki 40’) est venu récompenser la qualité du football des martiniquais. Ce but a quand même déclenché quelques « cher petit papa » qui a ravi le public et en même temps fait craindre de la suffisance.

Au retour de la mi-temps, les Matinino ont repris leur tranquille domination et comme depuis le début du match, ils faisaient mal à la défense blanche avec leurs corners rentrants.

Malheureusement, sur un second corner consécutif, le tireur bleu choisissait de placer le ballon plein axe à 25 mètres de la cage adverse là où il y avait juste un attaquant trinidadien qui au terme d’une contre–attaque destroy obtenait un penalty (Joevin Jones 65’ P).

Les joueurs martiniquais semblaient alors avoir perdu le fil du match avant de se reprendre et ravir de nouveau le public (presque 2500 personnes) dans les 10 dernières minutes avec des occasions hélas mal négociées et à la dernière minute un poteau qui va sauver l’équipe de Trinidad&Tobago.

Lundi 9 le match retour à Port d’Espagne.

Groupe C : Honduras, Trinidad&Tobago, Martinique

Au fait, il y avait « Lanbi-a » pour la Martinique, le drapeau national T&T de part et d’autre des « équipes et le RVN affiché par la tribune en face. Les hymnes nationaux ont été joués.

Forged From The Love of Liberty pour T&T et la Marseillaise pour la Martinique.

Alfred Marie-Jeanne, Louis Boutrin, Daniel Marie-Sainte, Diane Montrose, Miguel Laventure, Charles-Henri Fargues, Philippe Jock, et quelques autres personnalités ont assisté au match