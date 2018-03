L’île de La Réunion n’est plus le temple du vivre ensemble ? On nous aurait donc menti ?

L’île de #LaRéunion n’est plus le temple du vivre ensemble ? On nous aurait donc menti ? Dans cette vidéo, Philippe Cadet, un économiste originaire de l’île de La Réunion, plus courageux que les autres dénonce une pratique qui risque de mettre à mal le berceau du métissage. Il appelle ça LE GRAND REMPLACEMENT. Aimé Césaire avait opté pour LE GÉNOCIDE PAR SUBSTITUTION. Les mots ont le mérite d’être clairs.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme, #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale. Comme quoi le kumquat.