L’illettrisme en mode des chiffres et des lettres en Martinique

Le compte est bon. Les maux les plus longs sont là. 34% des jeunes français de #Martinique ne savent pas bien lire. C’est deux fois plus que la moyenne nationale.

Ces résultats édifiants ont été publiés en août 2019 par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP). Et pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne.

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/