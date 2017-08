L’image du jour 02/08/17 – Mérine UFR/Chanflor

Lancée en mars 2017, l’opération « Foyers Témoins » de l’ESPACE SUD Martinique, est une opération de sensibilisation et d’accompagnement à la réduction des déchets, destinée aux particuliers. « Foyers Témoins » répond un double objectif : faire connaître davantage la prévention des déchets, et recueillir des données locales à partir des pesées et actions des foyers participants.



Onze foyers, résidant dans les communes du François, du Saint-Esprit et du Vauclin, se sont portés volontaires pour participer à cette opération, et six d’entre eux sont allés jusqu’au bout de l’expérience.



L’opération « Foyers Témoins » comprenait deux phases, une phase de diagnostic, d’une durée de quatre semaines, et une phase de mise en œuvre qui a duré dix semaines.



DIAGNOSTIC

Durant le mois de diagnostic, il a été demandé aux foyers témoins de peser leurs déchets, par flux (emballages légers, verre, biodéchets, ordures ménagères résiduelles), sans changer leurs habitudes, et pour ceux qui l’acceptaient, de transmettre les éléments permettant d’évaluer leurs dépenses mensuelles.

A l’issue de cet état des lieux qui s’est déroulé du 27 mars au 28 avril 2017, les foyers témoins ont choisi, parmi une liste de propositions, des « gestes de réduction » qu’ils se sont engagés à tester.

Onze foyers volontaires se sont inscrits à l’opération « Foyers Témoins », et ont participé au diagnostic. Six d’entre eux ont choisi ou ont pu aller jusqu’au bout.



MISE EN OEUVRE

La phase de mise en œuvre a débuté le 9 mai, et s’est achevée le 17 Juillet 2017. Pour cette étape, les foyers ont mis en application les gestes de réduction choisis et ont continué à peser leurs déchets.

Les foyers ont expérimenté 6 gestes au total : 2 gestes les trois premières semaines, 2 gestes supplémentaires à partir de la quatrième semaine, et enfin, 2 gestes à ajouter au quatre premiers, à partir de la septième semaine.

Les six foyers ont expérimenté, avec succès pour la majorité d’entre eux, la réduction des déchets, notion encore très méconnue.



Ce vendredi 28 Juillet 2017 Le Président de l’Espace Sud, Monsieur Larcher, a invité les 6 familles engagées dans l’opération à la cérémonie de clôture de cette édition et à la présentation des résultats.

