L'Espace Sud passe à la signature électronique de ses documents administratifs Le lundi 22 janvier, Eugène Larcher, le président de l'Espace Sud a reçu de Laurent Hassoun, chef de projet au sein de la société SFI une clé USB de référencement et qualification de "type Référentiel Général de Sécurité" (RGS). Ce procédé permet désormais à la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de passer à la signature électronique des documents administratifs. La signature électronique est un élément-clé de la dématérialisation, elle dispose d'atouts tels que, le raccourcissement des délais de traitement et de prise de décision ou encore la suppression des coûts de traitement des courriers liés à la mise sous pli et à l'affranchissement...A l'instar de la signature manuscrite au bas d'un document papier, la signature électronique identifie l'auteur d'un document numérique qu'il s'agisse d'un courrier, d'un contrat, d'un bon de commande ou d'un formulaire administratif. La version 2.0 (web) du RGS qui est actuellement en vigueur et a été rendue officielle par arrêté du Premier ministre en date du 13 juin 2014. Celle-ci est le résultat d'un travail conjoint entre la Direction générale de la modernisation de l'État (DGME) et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Objectif « zéro papier » … L'acquisition de cette clé USB sécurisée va permettre au président de l'Espace Sud de signer électroniquement tout document numérique et ce quel que soit le lieu où il se trouve. A titre d'exemple, la signature d'un mandat de paiement pour un fournisseur ou une association est désormais possible en quelques clics. Engagée dans ce vaste processus de dématérialisation, l'Espace Sud montre encore sa volonté d'être une collectivité Eco-exemplaire. La mise en place de ce processus de dématérialisation constitue une approche innovante et pertinente au service de l'efficacité et de la rentabilité. De plus elle permet une réduction significative des coûts toujours dans l'objectif du « zéro papier » que s'est fixé la communauté d'agglomération.

Transformation et valorisation des produits de la mer



Eugène Larcher visite les marins-pêcheurs stagiaires en formation « transformation et valorisation des produits de la mer ».



Hier matin, accompagné d’élus, le président de l’Espace Sud rendait visite aux stagiaires qui participent à la formation « Spécialisation d’Initiative Locale » (SIL) de transformation et valorisation des produits de la mer, initiée par l’Espace Sud, qui se déroule actuellement à l’atelier Cash Traiteur au quartier Pelletier au Lamentin.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation homologuait la création de ce diplôme portant sur la « Transformation et la valorisation des produits de la mer ». Il s’agit d’un diplôme destiné aux professionnels de la pêche dont l’ingénierie fut construite par l’Espace Sud. Il s’agit d’une première. Il sera capitalisé et dupliqué à l’ensemble de la France. La SIL « Transformation et la valorisation des produits de la mer » est un diplôme de niveau V qui relève de la famille des BEP Alimentation- bio industrie Option agroalimentaire. L’Espace Sud a mené à terme ce projet grâce à la collaboration de ses partenaires : le délégué régional à l’ingénierie formation (DRIF), la Direction de l'Agriculture et de l'Alimentation, la Direction de la Mer, le Comité Régional des pêches et élevages marins et l’Interprofession. C’est le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) du Robert qui a été chargé de l’enseignement des stagiaires du fait de son expertise en agroalimentaire. Cette formation à laquelle participent treize marins pêcheurs du Sud a été adaptée aux besoins du territoire et repose sur les réalités de la filière pêche. Elle permet aux marins-pêcheurs formés d’exercer réglementairement l’activité de transformation et de valorisation de produits, dans un cadre respectueux des normes d’hygiène et de sécurité.



Des marins pêcheurs beaucoup plus compétents



Les stagiaires reçoivent un enseignement visant à maitriser un certain nombre de processus et de fabriquer des produits innovants tels que les pains de poisson, le boudin de giraumon et de poisson, le boudin de bananes jaunes et de poisson, les brochettes Terre-mer, les cuisses de poulet farcis au lambi, les soupes et les tartes aux fruits de mer, les paupiettes de thon, les rillettes de la mer, les terrines de poisson à l'ananas confi et au rhum vieux … Nos marins pêcheurs sont formés par ailleurs dans le but de développer leur activité et seront accompagnés. L'apprentissage, qui a débuté le 2 octobre dernier, s'achèvera le 8 février prochain. Il s'étale sur d'une durée de 441 h réparties en formation théorique au CFPPA du Robert, en formation pratique en entreprises, au PARM (pôle agroalimentaire Régional) et à l'atelier Cash Traiteur. Un jury permanent assure le contrôle continu et la délivrance des diplômes. Le coût de formation s'élève à plus de 157 000 € et une indemnité de stage est versée aux bénéficiaires. Le financement est assuré par la CTM, le FSE (fonds européens), l'AGEFOS PME et l'Espace Sud. En mettant en place cette formation innovante, l'Espace Sud veut offrir aux professionnels de la pêche une opportunité de développement qui contribuera à augmenter leur revenu, favoriser leur montée en compétences et développer les « offres-produits » pour le Territoire.



