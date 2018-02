L’Espace Sud passe Ă la signature Ă©lectronique de ses documents administratifs

Le lundi 22 janvier, EugĂšne Larcher, le prĂ©sident de l’Espace Sud a reçu de Laurent Hassoun, chef de projet au sein de la sociĂ©tĂ© SFI une clĂ© USB de rĂ©fĂ©rencement et qualification de "type RĂ©fĂ©rentiel GĂ©nĂ©ral de SĂ©curitĂ©" (RGS). Ce procĂ©dĂ© permet dĂ©sormais Ă la CommunautĂ© d'AgglomĂ©ration de l'Espace Sud de passer Ă la signature Ă©lectronique des documents administratifs.

La signature Ă©lectronique est un Ă©lĂ©ment-clĂ© de la dĂ©matĂ©rialisation, elle dispose d’atouts tels que, le raccourcissement des dĂ©lais de traitement et de prise de dĂ©cision ou encore la suppression des coĂ»ts de traitement des courriers liĂ©s Ă la mise sous pli et Ă l'affranchissement...A l’instar de la signature manuscrite au bas d'un document papier, la signature Ă©lectronique identifie l'auteur d'un document numĂ©rique qu'il s'agisse d'un courrier, d'un contrat, d'un bon de commande ou d'un formulaire administratif. La version 2.0 (web) du RGS qui est actuellement en vigueur et a Ă©tĂ© rendue officielle par arrĂȘtĂ© du Premier ministre en date du 13 juin 2014. Celle-ci est le rĂ©sultat d’un travail conjoint entre la Direction gĂ©nĂ©rale de la modernisation de l'État (DGME) et l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d'information (ANSSI).

Objectif « zĂ©ro papier » 


L’acquisition de cette clĂ© USB sĂ©curisĂ©e va permettre au prĂ©sident de l’Espace Sud de signer Ă©lectroniquement tout document numĂ©rique et ce quel que soit le lieu oĂč il se trouve. A titre d’exemple, la signature d’un mandat de paiement pour un fournisseur ou une association est dĂ©sormais possible en quelques clics. EngagĂ©e dans ce vaste processus de dĂ©matĂ©rialisation, l’Espace Sud montre encore sa volontĂ© d’ĂȘtre une collectivitĂ© Eco-exemplaire. La mise en place de ce processus de dĂ©matĂ©rialisation constitue une approche innovante et pertinente au service de l’efficacitĂ© et de la rentabilitĂ©. De plus elle permet une rĂ©duction significative des coĂ»ts toujours dans l’objectif du « zĂ©ro papier » que s’est fixĂ© la communautĂ© d’agglomĂ©ration.

