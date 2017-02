Le président de l’Espace Sud rappelle aux administrés que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération s’est vue transférer la compétence relative à la gestion de l’eau et de l'assainissement des communes du sud (Les Anses d’Arlet, Le Diamant, Ducos, Le François, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Le Saint-Esprit, Sainte-Luce, Trois-Ilets, Le Vauclin). Aussi pour toute correspondance, les courriers doivent être adressés à : Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique Lotissement les Frangipaniers, 97228 Sainte-Luce ... Voir +Voir -

Chefs d'entreprise, vous souhaitez vous engager dans une démarche de progrès reconnue et labélisée au niveau national?

La Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Martinique, a le plaisir de vous convier à une réunion d'information sur la marque "Accueil, qualité, commerce et services" à destination des commerces des centre-bourgs, le jeudi 23 février à 18h00, à l'agence CCIM du Marin, Zone d'Activité Artimer, Bat. E1, 1er étage Quartier La Duprey.

Cette rencontre sera l'opportunité de procéder à votre inscription afin de découvrir les avantages offerts par ce label.

Contact Espace Sud : laury.vaudreuil@espacesud.fr /0596 62 53 53 poste 12 17

#Martinique

#EspaceSud ... Voir +Voir -

Photo