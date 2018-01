L’image du jour 21/01/18 – France

Communiqué de l'Espace Sud



Relaxe totale de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud et de son Président Eugène Larcher.



Suite à la signature d’une convention provisoire d’exploitation du service de la restauration scolaire entre la Communauté de l’Espace Sud et la Société Servichef pour la période allant du 19 janvier au 31 août 2017, la société DATEX avait engagé, le 30 mars 2017, une procédure de citation directe devant le Tribunal correctionnel de Fort-de-France.



Le jeudi 17 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de Fort-de-France :



- a rejeté les demandes formulées par la société DATEX ;

- et a prononcé la relaxe totale de la Communauté de l’Espace Sud et de Monsieur Eugène LARCHER au motif qu’aucun élément ne permet de qualifier l’intention d’un délit de favoritisme par ces derniers.



