L’indépendance c’est mieux chez les autres

En France on aime bien les indépendantistes, du moment qu’ils ne demandent pas leur détachement de la France.

Mais s’ils sont en Espagne c’est bon.

Si on étudie ce tweet d’un journaliste français on découvre une Espagne découpée en morceaux, façon puzzle :



Selon lui :

Le coureur de F1 Fernando Alonso est Espagnol.

Il n’est pourtant pas Catalan (Alonso est né dans les Asturies.)

MAIS il fait un geste de soutien à Barcelone.

Donc on résume : l’info est qu’un étranger à la Catalogne – un type des Asturies – ose un geste de soutien à Barcelone ! Wow… quel exploit. Nous qui croyions qu’ils étaient tous Espagnols.

Curieux besoin d’aller dans les détails d’appartenance, dès que l’on sort des limites de l’Hexagone et de son ex-empire.

On adore cette intellectuelle compréhension des besoins d’autonomie politico-culturelle. Car, pour ce journaliste, il ne fait pas de doute que la Catalogne / Barcelone, ce n’est pas « tout à fait » l’Espagne…

Comme la Bretagne ? Pas « tout à fait la France » ? La Corse ? Les Antilles ?

Allo ? Philipe ?… pourquoi tu tousses ? Allez tu nous feras un « tout et son contraire » sur France-Info juste sur ce sujet.