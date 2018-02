L’indivision…l’arme électorale dont la paternité divise Serge Letchimy et Jean-Philippe Nilor en Martinique

Après le vote empreint d’unité.L’indivision revele la division et l’absence de vision #Martinique de certains de nos élus. Désormais c’est la course aux urnes avec ou sans burnes entre Serge « Épandage »#Letchimy et Jean-Philippe « Kinevakokeur » #Nilor. L’enjeu est de taille car au bout de la communication chacun veut tirer la couverture dans le bungalow ilien. Ambiance 🎶🎶🎵 déchiré tjilot🎶🎶🎵. Déjà dans l’hémicycle, le député de Fort-de-France avait HUMILIÉ celui du sud…qui était venu avec un camion d’amendements à la con. 38. Bref.

Les images et les paroles sont dures. Violentes. Pénibles. Si vous êtes niloristes comme Gabrielle Soundorom il vaut mieux ne pas visionner.



Sergio, a enchaîné depuis Paris, pour rebondir sur les ultramarins de l’hexagone. Pa ni domi.



Nilor lui a fait un mauvais calcul. Trop occupé à vouloir vérifier ce que Victoria sécrète dans le bungalow parisien, il a perdu un temps précieux.

Mais le romanticus fraîchement dopé à l’asulox ne s’avoue pas battu. Il va surfer en Martinique. Au Saint-Esprit non loin de Ducos. Il est né là. oh really.



Ce SL, il va lui faire une prise sous les aisselles. Avec ou sans liquide vaisselle.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme, #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale. 🏛🇫🇷. Et ça ne dérange nullement nos deux députés électoralement en rut. Précocement. L’un « autonomiste », l’autre « indépendantiste ».