L’année 2018 débutera sur les chapeaux de roues avec le MUSIK FEST 2K18 un événement Elysium qui aura lieu le 06 janvier à Belle vue Maurel au Anjalay Stadium à l’île #Maurice. Au programme, on note la présence de Lord Kossity et de Kalash.

Espérons que ces deux grandes figures du dancehall made in #Martinique profiterons de ce great meeting in #Mauritius pour faire un échange sur scène. Place To Be.