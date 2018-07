Il faut avouer que la nouvelle est surprenante. Aussi, il est bon de relire, à plus d’un titre, cette phrase, en gras pour bien en croire ses yeux en ce 14 juillet 2018.

L’originaire de Martinique le plus riche du monde n’est pas Bernard #Hayot…mais Thierry Déau .

Comme dirait Aimé #Césaire : » Eh bien dis-donc, Sergio on en apprend de belles en ce bas monde ».

Par ses levées de fonds en milliards d’euros plus de 35 milliards, ce martiniquais pur sucre de Génipa, a une capacité d’investissement bien plus grande que le Groupe Bernard Hayot (GBH).

Thierry Déau, 49 ans, ancien directeur général d’Egis Projects, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations chargée du développement, du financement et de la gestion de projets d’infrastructures, est le fondateur de Meridiam, société créée en 2005 est un leader mondial dans les investissements des infrastructures publiques et gère des fonds d’investissement en sa qualité de financeur mais aussi d’ingénieur car diplômé de la prestigieuse école en génie civil des ponts et chaussées.

Il est l’homme qui vaut plus de 35 milliards d’investissements dans les infrastructures du monde entier. Cet homme originaire de Sainte -Marie en Martinique est à la tête de plus de 6,2 milliards d’euros d’actifs.



#Meridiam est une société française indépendante basée à Paris, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d’infrastructures publiques sur le long terme. Elle investit dans des infrastructures publiques en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Meridiam possède des bureaux dans cinq pays (France, Luxembourg, États-Unis, Canada, Turquie), emploie 150 salariés et a investi à ce jour dans 44 projets de transports, de bâtiments, et de services publics.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité et supprimé le mot #RACE de la constitution, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’Assemblée Nationale et ça ne dérange personne.