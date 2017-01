Love Letters, avec Jean Piat et Mylène Demongeot, est une pièce de théâtre jouée à La Comédie des Champs Elysées – Paris. Tout au long de leur vie Melissa et Andy se sont aimés à distance, grâce à des correspondances. Véritable performance, cette pièce culte a donné lieu à des interprétations aussi différentes et variées les unes des autres. Captivante et très émouvante.

Ils n’ont jamais pu être vraiment ensemble, les aléas et les contraintes de la vie …

Ils se sont rapprochés puis éloignés mais ils ont toujours continué à s’écrire. Au fil de leurs échanges, on passe par des sentiments d’amitié, de passion, qui marquent les différentes phases de la vie : l’enfance et son heureuse insouciance qui la caractérise la plupart du temps, l’adolescence avec tout ce qu’elle comporte de troublant et complexe. Les sentiments mêlés d’espoir et de désillusions de l’âge adulte laissent place au renoncement ou à la redéfinition des projets et ambitions. La relation épistolaire de ces deux personnages est d’une réalité bouleversante. Elle interpelle chacun d’entre nous, au plus profond de notre être. Mylène Demongeot est sublime et touchante, son personnage nous conduit dans les abîmes de l’insatisfaction, de l’inachevé. Jean Piat,

a investi le personnage d’Andy de façon troublante. Tous deux sont extraordinaires d’émotion et tendres.

Love letters est une pièce américaine, de A. -R. Gurney, écrite vers la fin des années 80. Elle a été traduite en une trentaine de langues. Elle a été jouée en France de nombreuses fois avec Anouk Aimé, Bruno Cremer, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret, Jacques Weber, Alain Delon.

Ici, la mise en scène est fabuleuse et les décors très sobres. La lumière tamisée, feutrée renforce le caractère intimiste du jeu des comédiens tout en mettant l’accent sur leur relation passionnelle.

Auteur : A . R . Gurney

Artistes : Jean Piat, Mylène Demongeot

Metteur en scène : Stéphanie Fagadau

Langue : français