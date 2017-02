Lundi Gras 2017 à Fort-de-France : Photos

Le Carnaval du Sud a aspiré le peu de participants au Carnaval 2017. Fort-de-France était bien tristounette cet après-midi. Entre les soirées qui démarrent à 16 heures et celles qui débutent à 20 heures, les after et les before, les vidés à 6 heures, les wélélé toupatou, peu à peu le Carnaval de Martinique se transforme, se dilue, se décompose et les rues les jours gras deviennent de plus en plus vide….

D’autant le temps est beau et la plage attirante sans compter les litanies et les vitupérations des buveurs d’eau bénites qui reprennent du poil de la bête et tentent de diaboliser le Carnaval….