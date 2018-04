L’Université des Antilles entre gens qui pleurent et Janky rit

Ça devait finir par arriver. La grève à l’Université des Antilles sur le Campus de Schoelcher en #Martinique a accouché d’un sourire. Celui d’Eustase Janky. Face à des étudiants tactiquement boutonneux et préparés comme une armée mexicaine en mode « t’es qui là? », le président de l’UA, pourtant en extase, n’a pas eu à sortir la grosse artillerie. Du coup le sieur démantèle la fronde en traduisant 8 étudiants grévistes devant le conseil de discipline. Les francs-maçons et les « 43 » ont encore gagné. Comme dirait Sigmund…I am a Fred.