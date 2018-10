L’Université des Antilles (UA) va t-elle exploser ? C’est une bonne question. La guerre entre les Awa de #Guadeloupe et les An an de #Martinique aurait repris du service.

La Martinique veut son université de plein exercice, le débat semble relancer par les universitaires de l’île qui s’aperçoivent des limites unilatérales de la gouvernance guadeloupéenne à se focaliser plus sur son pôle guadeloupéen uniquement en le dotant de plus de moyens que celui de la Martinique.

Cette politique du deux poids deux mesures met en très grande difficulté l’avenir du développement du campus de Schoelcher.

Un schisme est en préparation pour préserver les intérêts martiniquais en matière du développement stratégique de la Martinique tout en préservant l’attractivité par son ouverture à l’international pour une meilleure visibilité de ce campus noyé dans une université des Antilles où chaque territoire a sa propre vision et stratégie de développement : en route vers l’université de plein exercice de la Martinique ? A suivre.