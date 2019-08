Lycée Schoelcher en Martinique : les WC plus importants que les…livres

La Martinique est une île extraordinaire. Ce n’est pas un pays. Elle n’a pas de drapeau, pas d’hymne. En résumé c’est un bout de #France le pays ds droits de l’homme où on prend les gens pour des cons.

Prenons le cas du Lycée Schoelcher. Depuis quelques temps, on crie au scandale à cause de quelques centaines de livres tombés en désuétude dans l’enceinte de cette espace dédié à l’éducation. On cherche des responsables. Des coupables. Les vrais, les faux. Et on embrouille tout le monde pour donner à cela une dimension politique.

Imaginez que vous devez quitter un appartement. Est-ce au propriétaire de mettre en cartons vos slips, vos strings, faire des lessives, repasser ? Bref. Le plus important dans ce dossier à la con c’est que personne ne s’est penché sur la disparition des équipements sanitaires de cet établissement scolaire.

Selon nos sources, des WC, des lavabos, des éviers ont été démontés, ont disparus et ont été revendus anba fey. Qui a géré ce business illégal ? Comment expliquer cette vision bòlófienne de la vie ? Comme dirait Aimé Césaire … »Ce sont de bonnes questions ». A suivre.