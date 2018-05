Un Macron, ça se plante… énormément

On a eu droit à la cérémonie de la plantation à Washington.



Malheureusement les services de comm de l’Elysée on découvert qu’on ne peut pas importer des arbres comme cela… donc le chêne a été déraciné et est mis en quarantaine ! Gros plantage de communication… panique à bord, risée du monde entier.

Maintenant c’est la même chose : Tintin est en Nouvelle Calédonie… mais là les services de comm se sont contentés d’un… cocotier ! Le truc est local local, pas de quarantaine… Des génies ces gens.

C’est bien de sortir de Paris pour découvrir le vrai monde.