Mairie de Fort-de-France : les DGA de la prime à la déprime

Depuis quelques temps, le suffixe ON fait le ménage dans les municipalités de France ( le pays des droits de l’homme) et de Navarre. En #Guadeloupe la Pointe-à-Pitre de Bangou savoure le goût amer de la raie publique. En #Martinique le pitre à pointes s’intitule …Fort-de-France le bastion cher à Aimé Césaire. Mercredi 30 mai… conseil municipal à Foyal. Et là le vrai fera défaut. Dès 9 h on parlera budget. on parlera du nerf de Laguerre. Sachant que celui qui aura les couilles du chef-lieu dans les mains habite à Didier. Mise sous tutelle ou non…dans la bastille créole on flippe R le dos fin comme dirait Aya. Aie. c’est du HIGH.

Il faudra faire le ménage à Carénage …à tous les étages pour dégraisser le mammouth de Moutte. Et ça tout le monde le Redoute.

Un » secrétariat général » qui joue sur les mots, le « secrétaire général » n’existant pas depuis longtemps ; Le directeur général des services (DGS) dirige l’ensemble des services de la collectivité et en coordonne l’organisation sous l’autorité du maire . L’emploi de DGS est un emploi fonctionnel qui ne peut être créé par l’assemblée délibérante qu’en respectant certains seuils démographiques. Les secrétaires de mairie ont vocation à occuper les fonctions de directeur général dans les communes de moins de 2 000 habitants. Voilà donc qu’à été créé un poste pour faire plaisir à une ancienne secretaire en fin de carrière, un poste de « secretaire général » qui joue sur les mots en emploi « déguisé » ( salaire compris) de DGA . Donc, en résumé, la ville de FDF qui frise la mise à l’index pour gestion farfelue privilégiant les postes sur-rémunérés ( au profit d’ailleurs de l’emploi de jeunes cadres – ce qui diminuerait le chômage – le salaire d’un DGA valant 3 fois celui d’un jeune cadre ) , s’est déjà vue redresser les bretelles par la cour des comptes . Ces nombreux DGA aux gros salaires , recrutés par M.LAGUERRE, alors que des cadres faisaient forcément déjà l’affaire, devront rendre des comptes sur ces mauvais résultats , … et même , si le Prefet le décide dans le cas d’une mise sous tutelle, devront-ils faire leurs bagages et voir ailleurs , la fin des fonctions pouvant intervenir dans l’intérêt de la collectivité pour ce que l’on appelle : insuffisance professionnelle…? …M.Le Maire … on attend . …Pop Corn …. Demain est un grand jour . Et 2020, c’est dans …10 mois . Bon soyons cool, moins de 3 mois si on enlève les festivals, tour des yoles, chanté Nwel, les vendredis dès 11H… et … le carnaval de nous-mêmes !

Et pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’Assemblée nationale à #Paris et ça ne dérange personne.