MAKE MARTINIQUE AND GUADELOUPE GRATTENT MES GRAINES

Voilà une campagne de communication à la con qui va faire un flop total en #Martinique et en #Guadeloupe.

Pourtant au départ l’intention était bonne. Au coeur de la morosité et d’une cocoloïsation des esprits les deux îles ont à l’évidence besoin d’un bon coup de booster.

D’une réflexion commune forte, d’un projet économique crédible voire carrément un projet de société car pas besoin de s’appeler Ismael B pour savoir q’on va droit dans le mur dans ses deux territoires.

On démarre donc avec une erreur de concept.

On prend une phrase à la con de Trump, reprise à la con par #Macron, mais bon un cover reste un cover… l’insconcient collectif ne retient que l’original.

Selon nos sources, derrière cette campagne il y aurait une piètre opération commerciale. On n’ose pas le croire. Pour l’heure, on ose un petit détournement qui risque de donner la migraine à ceux qui n’ont pas eu les cotylédons pour attendre que ça germe.