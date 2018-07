Marcel #Clodion est-il le #Benalla de la Collectivité Territoriale de #Martinique ? C’est une bonne question.

On sait tous que la Martinique est un territoire français. La #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, supprimé le mot RACE de la constitution et où #Colbert le père du #Codenoir a une statue devant l’assemblée nationale.

Mais on ne pensait pas que l’île était empreinte d’un mimétisme cocardien au-dessus de la moyenne. Aussi, l’actuelle crise qui ébranle le président de la République française Emmanuel #Macron semble avoir la même structure que celle qui affecte la CTM.

Alfred Marie-Jeanne vient de remercier Camille Marlet. Un fidèle dit-on. Un fidèle torpillé en interne. Le cabinet du président du Conseil Exécutif est désormais quasiment vidé de ses proches. Exit Louis-Félix Duville, exit Régine Lebel, partie driver Martinique Transport, « exit » sa fille Maguy Marie-Jeanne « officiellement » impactée par la loi de moralisation de la vie politique. « Officieusement » tireuse de ficelles.

Et c’est là qu’on vient à parler de… Marcel « :. » Clodion le Benalla martiniquais.

On ne sait toujours pas ce qu’il fait dans la Collectivité… on ne sait pas d’où il vient…même Wikipedia et Google font la gueule quand ils font des recherches sur sa tronche.Mais il est là. I paka tann mach. A Plateau Roy, certains le surnomment… la tique sénégalaise. Les gens sont méchants. Bondié ké pini zot. Oh Djee Zeus.

Selon nos sources il serait protégé par la « Brigitte » du gîte territorial. Cogito ergo sum. Dit-on. Dictons.

Sa mission: isoler Alfred Marie-Jeanne, le contrôler, le museler, le suivre à la trace, être un bon marionnettiste ventriloque, pour mieux répondre aux requêtes de la franc-maçonnerie locale. Il est le roi caca, il est le roi du cabinet.

D’ailleurs ce serait lui le rédacteur de la piètre note qui annonce le départ de ce gêneur de Marlet.

Pour l’heure, en toute illogique, l’homme de la loge a fait le ménage comme une fée du logis. A qui profite ce crime qui crame la Martinique ? C’est une bonne question. A suivre. Gémissons, gémissons.

gilles dégras