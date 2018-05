Marcel Clodion le franc-maçon ENFIN au pied du mur

Alfred Marie-Jeanne le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique ouvre les yeux. Enfin. A la CTM, le ver qui gangrènait le fruit a été ENFIN identifié. Il y a donc de l’eau dans gaz entre le leader du MIM et le « collaborateur de cabinet » Marcel Clodion.

D’ailleurs, il n’y a plus beaucoup de gaz. Et en parlant de cabinet on peut même dire que ça sent la merde pour le missionné franc-maçon. Il faut dire que le sieur était plus DGS que le DGS, plus tout ce que veut que le plus tout ce qu’on veut des tout ce qu’on veut. Il avait même réussi à placer 5 frères et sœurs maçons sur les 8 DGA que compte la Collectivité. Quelle gangrène. Récemment lors d’une réunion, AMJ avec sa verve habituelle a mis un terme à son petit manège anba fey. Clodion la queue de cerise entre les jambes a quitté honteusement la réunion sans demander son reste. Eh oui…pour lui, la durée de vie des crabes dans la barrique est sérieusement compromise.

La solution pour relancer la CTM viendrait de la #Guyane. Comme dirait Jean Crusol…vivement que ça se fasse. Le frère Marcel est enfin au pied des 2 colonnes!

Et pas question d’aventure en Haïti !

J’ai dit.