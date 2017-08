MARKETING RACISTE : LES LOGOS DES CONFISERIES ET CHOCOLATS CONGUITOS

Les bonbons #Conguitos voient le jour en 1961 en Espagne. Le stéréotype du petit Congolais sauvage persiste et demeure . Au fil des années, le petit Conguito perd sa lance et mais devient de plus en plus expressif. Le fabricant de confiseries Conguitos utilise encore et toujours des logos dont la connotation est insultante pour les noirs. Visiblement, ces images ne semblent pas gêner en Espagne et ailleurs. La place des noirs est un sujet sensible dans le marketing. Étonnamment, on retrouve toujours des similitudes avec des publicités bien plus anciennes, mais toujours sous couvert d’humour. Il est consternant de constater que ces pratiques soient communément admises. On se souvient du blanc égal propre, sale égal noir.

