Martinique : Alfred Marie-Jeanne éternue et …hop…un mur de soutènement s’effondre

Même José Anelka le chibre humain de RCI n’en sait plus quoi faire. Ce matin, Alfred Marie-Jeanne était venu constater l’étendu des dégâts provoqués par son ire de la veille. Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique avait l’air calme. Il avait dès l’aurore bu un bol d’atoumo car à tout moment on ne sait jamais quel temps il fera. Il avait pris ses deux mouchoirs à fleurs fétiches pliés en quatre et aspergés de gouttes de Bien-Être et de lavande de Dax. Sauf que, un petit rhume était encore présent .

De quoi le faire renifler toutes les 4 mn environ mais rien de bien grave. Il avait même pris son nouveau smartphone solaire pour permettre à son chauffeur de filmer. Tout se passait bien jusqu’au moment où il a éternué. Nous avons contacté Daniel Marie-Sainte qui vit bien la chose : « Président a bien fait d’éternuer. Ça nous permet de mettre en lumière les failles de cette construction et surtout d’éviter une catastrophe ».