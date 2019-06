Martinique : après Marie Le Pen…le mur du cimetière…le quimbois près de chez Maurice…le Pichon continue au François avec l’antikri

Rien ne va plus au François en #martinique. Pire on pourrait dire que ça va de mal en pichon. Après l’arrivée en tête de Marie Le Pen dans les urnes…la chute d’un mur du cimetière…le quimbois près de chez Maurice Antiste le sénateur qui ne va qu’au coeur…voilà l’antikri. Alors là on n’ose pas le croire. un ami franciscain assez franc me confie : « Chyen dwet pisé anlè boul Mowis ». Oh mon Dieu, oh my God, oh Djee Zeus. Comment peut-on affirmer cela sans avoir vérifié ? Il faut se rappeler qu’une église a déjà brûlé sur ce territoire. Donc tout est possible. Monseigneur Macaire devrait venir faire la messe dimanche pour arrêter le maléfice. Car tant bien que mal…le mâle est fils. Amen.