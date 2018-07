Martinique : ATV les données de l’ARNAQUE avec un grand AH

Rappelez vous. Il fallait sauver ATV. Il fallait sauver les emplois. En #Martinique, le coeur et les bourses de ceux et celles qui aiment les feuilletons brésiliens s’étaient emballés comme des Talbot Samba dans la côte de Case-Pilote. Il fallait lutter Russe, la caravane était en mode « Poutine your ass » et la cagnotte a atteint… 671 000 euros. Car il fallait sauver des emplois.

Ah ces fameux emplois.

2 mois après le LICENCIEMENT DE 7 MEMBRES DE LA REDACTION, la faucheuse de Pôle Emploi a encore du boulot.

Dans un silence médiatique bavard, 10 EMPLOYÉ-ES ce sont retrouvé-es sur le carreau.

Les 2 techniciennes de surface, 1 directeur commercial, 1 commercial, 1 assistante de régie,1 agent d’accueil, 1 assistant programme et les 2 présentatrices de la météo. Sale temps pour ces gens.

Le poste RH sera également supprimé d’ici septembre 2018.

Soit une purge de 16 employé-es. 7 + 10 = 17.

Et les 671 000 € ?

350 000 € ont été mis sur le compte séquestre demandé par le tribunal et 250 000€ pour alimenter le compte courant.

Le reste, 71 000 € a dû servir pour acheter …notamment des bonbons et des sinobols tièdes.

