Martinique : Bonda manman’w ?..non…bonda manman ZOT

En #Martinique, pas un jour, sans entendre une bande d’enculés-es parler de PAYS par ci, de PAYS par là. De BIOSPHÈRE…par ci, de BIODIVERSITÉ par là alors que tout le monde sait que l’île comme la #Guadeloupe est durablement empoisonnée par le #chlordécone. En attendant il y a une autre bande d’enculés-es (plus nombreuse) qui AIMENT ce territoire au point de la prendre pour une ordure.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité et supprimé le mot #RACE de la constitution, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne. Surtout pas Audrey Pulvar la papesse de l’écologie qui n’a jamais planté un arbre dans sa vie.