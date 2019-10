Martinique : boycott de Carrefour Dillon Ce samedi …ça te dit ?

Rien ne va plus en #Martinique. Le vivre ensemble fait semblant et est plus que jamais le leurre de nous-mêmes . Et tout cela sur un territoire de 75 km de long et 33 dans sa plus grande largeur qu’offre une presqu’île. Le déséquilibre sociétal est total. Le scandale du Chlordécone apporte de l’eau au moulin de la crise avec les récentes révélations concernant l’eau qui sort des robinets d’une population quasi contaminée. Aussi, en ce samedi 18, ce mois d’octobre s’annonce ROUGE…VERT…NOIR. Les coupables sont dans le viseur du « PEUPLE » qui ne sait pas faire PEUPLE.

Et pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/