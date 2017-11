Le Bras de fer déguisé en manjé kochon « mimien »continue entre Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe « Bungalow Man » #Nilor en #Martinique. Le leader du Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) était venu apporter son soutien à Cauver à Sainte-Marie l’actuel pitt électoral qui permet de prendre le poul de cette piètre basse-cour qu’est devenue cette île en errance. Le dealer andidantétiste, pape de l’andidantété était lui au Morne des Esses pour remettre le compteur Azérot. Quand il prend le micro, on sait déjà que n’est pas pas Max mathiasin qui veut. Avant lui, Juvénal Rémir, le lepeniste du coin avait sorti la connerie du jour : « Nou bizwen dé boug kon JPN pou déchouké viyé kwokodil-la ».

Sentant que ça va sentir le soufre, Nilor tente de contenir la fougue de ses complices d’un jour, il enfile donc les mensonges : « an pa vini déchouké pèsonn, man pa vini pou palé de la CTM, chaque chose en son temps». Chaque chose en son temps ? Marie-Jeanne te voilà averti.

… »Man pa adan piès G20, man pa partisipé adan piès réinion G20″ 😮

Et fait même du AMJ : »Bruno, menm si ou pa té invité mwen, Man té kay vini kan menm ! » L’enfoiré reprend la même phrase que Chaben quand celui-ci est venu soutenir Cauver !. Un peu comme il est plagié Mathiasin à l’Assemblée nationale concernant les migrants mis en esclavage en Libye.

Concernant, l’affaire de l’ascenseur, il remet une couche. Aussi, je remets une couche par souci d’équité et en majuscule en sus. OUI JE PERSISTE À DIRE QUE LE DÉPUTÉ JEAN-PHILIPPE NILOR A EU UN RAPPORT SEXUEL DANS UN ASCENSEUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE et…QU’IL A ÉGALEMENT COMMIS UNE AGRESSION SEXUELLE DANS UN BUNGALOW À L’ANSE FIGUIER EN MARTINIQUE SUR UNE JEUNE FEMME QUI REFUSER D’AVOIR UN RAPPORT AVEC LUI. DÉPITÉ, LE DÉPUTÉ A MÊME LANCÉ LA CULOTTE DE SA VICTIME EN PLEURS À SON VISAGE.

Concernant, les annonces de plainte de ce Jouisseur Pervers Narcissique. Ma BAL attend impatiemment. A suivre.