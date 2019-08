Martinique : ces bras cassés qui se prennent pour des experts

La #martinique c’est l’île aux experts. Tout le monde c’est tout faire. Tout le monde a des avis sur tout. Même les zobs secs ont des avis. C’est mortel. On compte 380 000 entraineurs de football. Autant de patrons de yoles…de DJ….et ces experts ont souvent des ex pairs qui puisent leur savoir et leur science chez papa Google.

C’est donc une gouvernance collective, qui ne manque pas ingénierie, qui gère une opinion publique, qui ne manque pas de pignons.

Récemment j’ai eu affaire à un dit expert du net. Cet individu est évidemment auto-proclamé et il le clame sur tous les toits surtout les étroits. À croire qu’il est expert en eunuques.

Mais quand on peut voir un convoi coincer un hélicoptère sous un pont. On peut sérieusement se poser des questions sur la santé mentale, la lucidité de cette population.

Une seule chose est sûre les voyants virent au rouge. Ce territoire est en danger. La violence prend le pouvoir l’irrationnel aussi. Les sardines baisent dans leur boite tout baigne dans l’huile