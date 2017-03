Martinique : Emmanuel Macron provoque une nouvelle saignée au PPM

Dans la rubrique « Emmanuel rozé jaden a…rozé’y », voilà une nouvelle saignée que le #PPM ne pourra nier. Bon sang, dans le rôle du boucher sanguinaire : Emmanuel #Macron. Ca y est ça sent le boudin métis. L’ex banquier va mettre le parti de Césaire sur la paille. Pull up selecta. DJ Sergio a du mal à gérer l’hémorragie interne en interne. Justin « Timberlake » #Pamphile candidat aux Législatives a donné son parrainage à Macron. Le nouveau à prendre le maquis c’est Robin.

-Robin des bois ? (ce qui pourrait se comprendre)

-Non Daniel »ami don » Robin, le pasteur qui fout la rage à Serge #Letchimy. Et le hic c’est que le vaccin n’est pas prêt. Faisons le point au sein du PPM.

Trois suspensions : Fred Lordinot, Dany Chomet, Eric Coppet.

Trois mises en congé du parti : Manuela Mondésir, Nathalie Grat et Daniel Robin.

Ce n’est plus un parti, c’est une maison close qui fait une opération « portes ouvertes » durable en mode By Low Law.

Et on ne compte pas Pamphile qui ne doit pas prendre la mauvaise blague des Législatives 2017 dans la circonscription nord…

Robin a beau réciter l’évangile selon les Shleu Shleu, ce n’est plus un seul dieu en trois personnes, maintenant on est à six voire sept. Pire selon nos sources + d’une douzaine de membres encartés du PPM auraient rejoint les rangs du mouvement En Marche. La saignée Macron a trouvé la bonne veine et un vent pire, tel un vampire assoiffé, souffle sur le siège de Trénelle.

On est vraiment dans l’oeil du cyclone.

Il est temps que le temps pète.