Martinique : Fort-de-France a enfin son tombolo

À l’embouchure du canal Levassor à Fort-de-France en #Martinique on peut observer un ensablement étonnant qui rappelle à une échelle moindre le tombolo de Sainte-Marie. Mais la comparaison s’arrête là. L’intérêt touristique étant intime, on note simplement que ça dérange plus les pêcheurs qui ont du mal a à marée basse à remonter le canal vers le marché aux poissons. Espérons que Serge #Letchimy va interpeler Emmanuel #Macron ou que Catherine #Conconne va acheter une pelle pour Didier Laguerre. A suivre.