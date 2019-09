Martinique : La villa l’Oasis est à vendre…ouhhh Michael let it be…

Haut lieu du farniente et de la nuit en #Martinique, la villa l’Oasis sera mise en vente aux enchère le 10 octobre 2019. Mise à prix 600 000€ . Comme dirait George Michael…

Il faudra au moins une cagnotte ATV pour rafler la mise. Vive le ping pong.

…Dans l’optique de la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur de trois corps de bâtiments et aménagements sur terrain de 92a 60ca cadastré N517 et N518 au lieudit Habitation Mareuil Quartier Four à Chaux 97215 Rivière Salée.



Une visite des lieux s’effectuera par le Ministère de la SCP SEILHAN SILLON LAVIGNE – Huissiers de Justice le Mercredi 25 septembre 2019 de 11h à 12h00.

Contact au 0596586767