Martinique : l’éléphantillais se Trump énormément

Quand je vois le niveau d’errance qui existe actuellement en #Martinique, j’ai envie de me suicider en ingurgitant un bokit métis en tube. Ce ne pas possible ce manque chronique d’imagination, de créativité qui trouve sa solution que dans un déplorable mimétisme glaire. Je n’en peux plus.

Et je vais vous faire une froide confidence. Je crois (même si je croise les doigts…sans pour autant faire une croix sur ma vie comme Jésus…(oh mon Dieu, oh my God, oh ma Diana, oh Djee Zeus) que… Colbert a eu raison de mettre en place le code noir.

Autrement, ce truc n’aurait pas duré 400 siècles.

Voilà une affiche 4X3 qui symbolise le malaise actuellement qui gangrène durablement cette île où on persiste à confondre pistache et cacahuète.

Qui a pondu ça ? Qui ? Il faut dénoncer cet être. #MAKE OUR MARTINIQUE GREAT AGAIN. avec un # devant le make…hey les mecs…le hashtag ne fonctionne pas comme ça. Entre-temps…putain…arrêtez de nous foutre la honte. Sauf si je me trompe…ce slogan a été récemment repris par Trump Donald. C’est quoi votre projet ?

C’est ça ? Euh… http://www.martiniquemeilleure.com

Arété kopié moun…arété imité moun…arété fè moun ri zot.