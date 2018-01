Martinique : les VHU entre Laguerre et TCS…P

Le 15 janvier 2018, #Bondamanjak puliait un article sur les VHU qui ornaient l’Avenue des arawaks à Fort-de-France en #Martinique.

VHU near the CHUM in Martinique http://www.bondamanjak.com/vhu-near-the-chum-in-martinique/

Une semaine plus tard, oh miracle, ils ne sont plus là.

Voilà au coeur de la démocratie participative, une gouvernance qui ne manque pas d’ingénierie. Vive Didier #Laguerre. Tu vois Didi quand on veut on peut*.

*C’est juste un clin d’oeil de borgne au cas #TCSP. 🤣😂😂😁😁🌞🌞🇫🇷

Au fait : Didier…demande à tes agents de passer dans les cités et lotissements voisins il y a encore beaucoup de VHU. Fais ça pour le peuple de Césaire. Je t’en supplie. 😘 🇫🇷 ♥️