Martinique : oursins…sains ou avec chlordécone ?

Ces jours-ci en #Martinique, on est en mode « Cachez ce sain que je ne saurais voir ». L’oursin, le caviar de l’île est dans dans l’imagerie culinaire de chacun. La pêche aux oursins blancs est autorisée du 15 au 30 octobre 2018. Peu importe le prix, en tête ou en blaff, le bonheur est ici clairement signifié. « Du pain, du vin, des oursins, je me sens bien ». Seul hic…reste à savoir si ce prisé fruit de mer, objet de passion folle est sain ?

-Chlordécone ?

– oh Boug mwen …moli.

Allez on ne va pas vous gâcher l’appétit. Ne vendons pas la peau de l’ours sain avant de l’avoir…