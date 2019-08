Martinique : PPM versus Catherine Conconne…la guerre est déclarée

Finis les rires, les sourires, les griyen, les alé, les viré, les antré, les sòti. Le coït électoral profite d’une turgescence offerte par un torride mois d’août qui ne laisse planer aucun doute. En Martinique, les politiques, chibre en tête, sont déjà en 2021.

Du coup, la première salve notable est ÉTONNANTE. Pire c’est un coup pas très loyal donné au niveau du bas-ventre. Et ce n’est pas le mignon franc-maçon Victor Monlouis Bonnaire qui nous démentira.

Ce jour, une page Facebook intitulé Révélations Martinique publie un post qui immole sans son consentement la sénatrice Catherine Conconne. Sauf que cette page est gérée et alimentée par des membres du Parti Progressiste Martiniquais (PPM) la formation politique chère à Aimé Césaire. Un texte qui ne nomme pas l’élue foyalaise mais qui fournit tellement d’indices qu’on n’a pas besoin d’être franc-maçon pour savoir de qui on parle :

« Nous avons pour habitude de publier nos articles dès lors qu’ils remportent l’unanimité de nos membres.

Il s’avère qu’1 membre de l’équipe Révélations Martinique ne souhaite pas que nous publions notre enquête. Non pas, par soucis d’ingérence mais parce que ce membre a du mal à intégrer qu’il se soit fait avoir.

Nous avons donc décidé de vous présenter cette vakabonajri sous forme d’énigme ❗️❗️❗️

🔺Je suis élue de la République ayant sa permanence en Martinique,

🔺je suis souvent qualifiée de fanm doubout à tort, mais en réalité JE VENDS DU RÊVE à tout le monde ( mes compatriotes, mes collaborateurs, mon parti politique, les femmes de mon pays, les électeurs sans oublier les chefs d’entreprises)

DANS MA VIE POLITIQUE, J’AI TOUJOURS UTILISÉ LES GENS À MES PROPRES FINS❗️❗️❗️

🔺J’ai toujours menti à mon parti et je continue à mentir sans vergogne aux sympathisants et militants.

🔺Je suis MAUVAIS PAYEUR et je suis culottée car je me pavane en Martinique comme à Paris dans des salons dorés privés en oubliant mes DETTES et CRÉANCIERS.

🔺J’ai une dette de plus de 300 000 euros depuis des années et bien que mes revenus semble t’il s’élèvent à 10 000 euros par mois JE N’AI RIEN REMBOURSÉ à ce jour PA MENM AN 1€.

🔺J’ai toujours été cataloguée de VULGAIRE, MACHAPIA de la politique martiniquaise et je me suis toujours insurgée de ces qualificatifs MAIS les actes et les faits sont indéniables.

🔺Je me prends pour la reine des réseaux sociaux :

• sur whatsapp, je passe mon temps à décaler mes adversaires et compagnons politiques.

•sur Facebook, je décale tout le monde sans exception car dans ma petite cervelle de parvenue, je m’imagine être la plus grande politicienne de Martinique.

🔺Je ne connais ni l’écoute de l’autre, ni l’humilité, je n’écoute que MOI❗️❗️❗️

C’est à croire que je sois la réincarnation de narcisse.

🔺J’ai toujours laissé croire à ceux qui m’entourent que la responsabilité de la défaite de mon parti en décembre 2015 n’était pas de mon fait, MAIS MES PRATIQUES An Ba Fèy DÉMONTRENT LE CONTRAIRE.

Pour preuves :

• Je dis à qui veut l’entendre, que je me présenterai aux prochaines élections à la CTM car je fais mon possible pour mettre hors circuit le Président de mon parti. J’en suis si persuadée que le matin en me brossant les dents je fredonne à souhait la chanson d’Aznavour :

«Je me voyais déjà en haut de l’affiche…»

🔺Je suis si machiavélique que j’ai créé une association soit disant pour l’embauche des jeunes Martiniquais sur le territoire Martiniquais mais il n’en est rien CECI N’EST QU’UN PÔLE-EMPLOI BIS ❗️❗️❗️

En effet, j’ai réussi à recevoir une subvention de paris pour mettre en place cette GRANDE VAKABONAJRI qui met en concurrence nos jeunes qui sont restés en Martinique se former et les jeunes qui ont pu partir se former au delà des mers car ces derniers sont nés dans une famille pouvant les accompagner financièrement.

Par mes actes, mes déclarations je suis en complète opposition avec la ligne directrice de mon parti MAIS JE M’EN FICHE.

Alors que pour mon parti Tout’ moun sé moun, tout le monde peut sans distinction apporter sa pierre à l’édifice MARTINIQUE.

🔺Je suis une amatrice reconnue de VIANDES. La viande semble mon plat préféré et pour cause je m’en procure directement chez le producteur.

🔺Je suis la présidente en cheffe de La SÉGRÉGATION des jeunes diplômés ou pas sur le marché de l’emploi en Martinique.

🔺Je fais croire aux martiniquais, que mon association est la continuité du programme porteurs de projets initié par EPMN alors que CELA EST FAUX.

Car en effet je ne contribue à rien économiquement puisse je ne joue que la carte du copinage avec les copines copains de ma progéniture, les chefs d’entreprises avec pour unique ligne conductrice le FILON « je te donne ci tu me donnes ça. »

🔺Je suis d’une opacité fulgurante en ce qui concerne l’organisation de mon association (salaires, subventions, aides privées, redevances versées lors de dîners déjeuner) il se dit même que l’organisation des manifestations est gérée directement par les collaborateurs de Paris.

Serait-ce un énième scandale «MACHAPIAgate» ❓❓❓

TRISTE RÉALITÉ ❗️❗️❗️

MAIS VÉRITÉ ❗️❗️❗️

#MachapiaDeLaPolitiqueMartiniquaise

#Malpropre

#MauvaisePaie

#Mantèz

#LaRobSanKouti

À qui profite le crime ?

Depuis plusieurs semaines, à Bondamanjak nous avons souvent écrit sur le rapprochement notamment politique entre Bernard Hayot et Catherine Conconne.

Une seule chose est sûre, au sein du parti de Trenelle, certains balisent et pensent que la miss peut leur faire de l’ombre. 2021 c’est aujourd’hui et presque demain. Alors Cathou devient un adversaire comme les autres. La papesse de Alé Viré ne mérite qu’un palaviré.

Qui a rédigé ce post ? Serge Letchimy ? Dario Rengassamy ? Mathieu Cordémy ? Philippe Diser ? Didier Laguerre ? Johnny Hajjar ? Victor ? Non pas lui…il lui faudrait un nègre. En attendant…il faudra apprendre à passer entre les gouttes. Attention il pleut :.