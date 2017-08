Martinique Première recrute Beyoncé

À l’instar du #PSG avec #Neymar et vraisemblablement Kylian Mbappé et le FC #Barcelone avec Ousmane #Dembélé, pour cette nouvelle saison, Martinique 1ere frappe très fort pour anesthésier la concurrence notamment ATV, RCI, Zouk TV et KMT.

La chaîne publique chère à Camille Alexandre aurait recruté…la chanteuse afro-américaine #Beyoncé qui a assuré son premier direct.

Nous ne connaissons pas le montant de la transaction mais c’est du lourd du très lourd.

Nous avons successivement sollicité Serge Bilé et Jérémy Edouard, le premier nous a simplement répondu qu’il était concentré sur l’écriture de son prochain livre, le second a affirmé qu’il envisageait de recruter en sus les deux jeunes femmes qui malgré le choc ont pu filmer l’exhibitionniste qui massait son chibre sur une plage de Sainte-Anne.

Entre-temps…à ATV, inconsolable, Kathleen #Bilas est anéantie par cette nouvelle donne qui risque de lui faire de l’ombre.