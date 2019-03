Martinique : que se passe t-il au Comité Martiniquais du Tourisme ?

Que se passe t-il au Comité Martiniquais du Tourisme ? C’est une bonne question que moult personnes se posent simultanément en #Martinique, à Paris et à New-York. Le 11 mars dernier, la Directrice Générale du CMT Joëlle Désir était même… « convoquée » à la Collectivité Territoriale de Martinique pour éclaircir plusieurs points sombres dans la structure. Convoquée par qui ? Le secret est bien gardé mais ça ne va pas durer.

Une seule chose sûre c’est que le management de la miss est grandement remis en question par une partie du personnel. On parle de harcèlement moral. Plusieurs cas seraient identifiés notamment celui d’une secrétaire et celui plus épineux du directeur marketing et communication Gaétan Paderna qui est actuellement en arrêt maladie. Eh oui…entre sourire sourire et voyage voyage. Ça sent fort la pizza au beurre du Mexique. Et nous n’avons même pas encore évoqué le cas caramba à Cuba. A suivre.