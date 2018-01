Malgré les voeux la violence fait ce qu’elle veut en #Martinique. Ce jour dans la charmante et pieuse commune de Sainte-Marie,deux femmes se sont battues et l’une a poignardé l’autre plusieurs fois avec une arme blanche. Cet incident s’est déroulé dans un salon de coiffure se situant au niveau de station Vito près de Ho Hio Hen. La victime serait atteinte notamment au cou. La circulation est interrompue dans les deux sens. L’hélicoptère du SAMU et la gendarmerie sont sur place.