Martinique : « tou sa ki a tè sé ta chyen »

La #Martinique vit une époque formidable. Pire cette île part en vrille en toute sérénité. L’ère de l’image met en lumière les errances les plus folles. Une Beach Party qui part en sucette et dévoile une nuisance environnementale rare. Et la cerise sur le gâteux, ce jour, un accident au niveau de carrère, une cargaison de jus Mont-Pelé qui se retrouve sur la chaussée et des automobilistes qui s’arrêtent pour « faire leurs courses ». Eh oui…on marche sur la tête. Vivement que #Colbert revienne avec le Code Noir. Il y a urgence.