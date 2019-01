Martinique. un véhicule de police part en sucette au rond-point de l’aéroport Aimé Césaire

Ce jour aux environs de 07:30 un véhicule de #police s’est retrouvé sur le toit au rond-point de l’aéroport Aimé #Césaire en #Martinique. Excès de vitesse ? NON. Les policiers respectent scrupuleusement la limitation de vitesse et le code de la route. Alcoolisme ? NON. Les policiers ne boivent pas durant les heures de service. C’est sûrement la faute à pas de chance.



Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’Assemblée nationale à #Paris et ça ne dérange personne.