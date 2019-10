Martinique : Victor Monlouis Bonnaire sera t-il le nouveau rédacteur en chef de Via ATV ?

Plus rien ne va à Via ATV en #Martinique. Cette semaine, Katya Régis la présidente de l’association Média des Îles a annoncé sa démission qu’elle explique dans une lettre de deux pages. On y reviendra en analyse sur le contenu de cette missive.

Pour l’heure, une information nous fait sourire. Rappelez vous…Xavier Magin l’actuel directeur de Via ATV avait confié la rude mission de contrecarrer le site Bondamanjak au bòlòfien Victor Monlouis Bonnaire. Eh bien l’ex roi du melon a la pastèque.

Il veut plus. Beaucoup plus. Et selon nos sources, il souhaiterait être le nouveau rédacteur en chef de la télévision privée qui a niqué les français de Martinique de près de 700 000 €.

Nous avons contacté Kathleen Bilas, tel une chatte en phase avec la Coupe du Monde de rugby, elle a botté en touche en déclarant en bonne championne du saut en largeur : « Gilles, je suis désolé je ne serai pas ta source ».

Aussi, je vous en prie…priez…non pas encore…gardez votre sérieux. Car…pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/