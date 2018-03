Le meilleur journaliste en Martinique est une femme

En #Martinique depuis le début de l’année 2018, les deux plus grands journalistes de l’île Jean-Marc « Anelkabach » #Pulvar et Franck « D’un Z qui veut dire… » Zozor sont en mode « :. t’y crois » occupés à alimenter le Marie-Jeanne Bashing au bout duquel il y a vraisemblablement un séjour en bungalow afin de préparer le championnat de lancer de culottes du l’université de Brakassey dans le Nebraska. En attendant, une journaliste, de Martinique 1ere, Cécile #Marre pour ne pas la nommer fait son job.

La dérangeante bombe du #chlordécone c’est elle. La bombe à fragmentations du côté de Saint-Joseph c’est encore elle. Fruits d’un travail minutieux, long et empreint de patience dans « pays » oignon où on sait tout mais on ferme sa gueule.

Elle fait de l’investigation pendant que d’autres tournent en boucle leur veste ti gason.

Espérons que la miss a encore d’autres dossiers du même acabit à révéler…nous ne sommes qu’en mars.