MIKA MANCÉE – PA BIZWEN PÈ – LA GUYANE UN AN APRÈS SA REVOLUTION SUCRÉE

PA BIZWEN Pè

Un an après la crise qui a secoué comme un chacha, la #Guyane,l’ex plus grand département de France, est toujours sur le glaire pas de tir de l’immobilisme.

La France, le pays des droits de l’homme où #Colbert le père du #CodeNoir a encore une statue devant l’Assemblée Nationale, est plus que jamais le frein du développement de ce territoire situé sur le continent américain.

Un an après, le goût de cette révolution sucrée est amer. Mika Mancée, l’une des figures de proue de cet inévitable ras-le-bol collectif est encore comme une braise sous la cendre. Son cri est mélange étrange qui dérange et rassure en même temps. PA BIZWEN PÈ prend aux tripes, vous attrape, vous traque l’intérieur comme une matraque déguisée en trique. Jamais une chanson n’a eu autant de couilles qu’un discours. Y a plus qu’à Mika.



Lò mo rantré annan lé 500 frè

I fo nou klè mo té lé fè la gè

Mo té paré boulé mo kariè, sakrifié mo lavi tout mo zafè

Mo wè trop tiboug malmennen péyi-a

Konprann di a yé ki pli rèd isi-a

Mo té fè son pou di sa i gen

Lannen apré mo pa chanjé chimen

Pran mouvman-an pou fè lapolitik

Mo menm pa gen tan pou fè bèt komik

Lò zòt ké fini ké éta jénéro

Nou ké wè péyi-a toujou anba dlo

Pa bizwen pè !

Pa bizwen pè, mo toujou pli fò pli fiè

Pa bizwen pè

Pa blié tout sa zòt fè a zòt ki fè mo kòlè

Pa bizwen pè

Zòt lé mété mo atè, pou mo zòt ké toujou klè

Pa bizwen pè,

Fè sa zòt lé fè, zòt pa ké jen fè mo pè

Zòt désidé falè nou té palé

Fè dosié pou alé rouvandiké

Bèt a té bèl, nou fédéré

Mé falè jalouzi vini mélé

Meeting a Paris ? Pou fè kisa ? A isi-a briga-a té fika

Mo pa té gen anyen ka fè laba

I té gen dosié pou travay isi-a

Tèt boulé vini fè lè ròklò

Montré moun yé ka palé pli fò

Tro présé pa ka fè jou louvri

Zòt ké sonjé tou sa Mika té di

Pa bizwen pè

Pa bizwen pè Mo toujou pli fò pli fiè

Pa bizwen pè

Sa to fè a sa to wè, tanto tanto nou ké wè

Pa bizwen pè

Pa bizwen pè, to ké mo nou pa sa frè

Pa bizwen pè

Mo simen gen roun ènmi, ki lanmotié roun frè

Atò, Badbay-ya ka roulé yé kò

Péyi-a toujou pli ardkò

Gen sa ka manjé biyé 500

Pandan la rèstan ka fè koulé disan

Mè koté prokirèr-a ? Préfé-a ? Otorité-ya ?

Boug-ya anmerdé yé pé pa jéré sa yé simen voyé fè ankèt asou Mika

Zòt pa ké frennen mo, Sa pòkò lapli pou mouyé mo

La vérité ka fè zòt pè, maré zòt kanmza, ranjé zòt zafè

Pas mo pa jen pè !

Mo pa jen pè, mo toujou pli fò, pli fiè

Mo pa jen pè !

Mo ka kontinwé fè, travay bondié bay mo fè

Mo pa jen pè !

Sa to ké fè ? Ren ki palé pou to wè

Patché moun klè ! Zòt pé kontinwé palé, mo ka fè mo zafè

Mo d’to pa bizwen pè

Sa to ké fè ? Sa to ké fè ?

Lò yé ké vin braké to !

Sa to ké fè ? Di mo sa to ké fè?

Lò to ké rivé lòsto !

Sa to ké fè ? Sa to ké fè ?

Pou nou fièr di nou drapo !

Sa to ké fè ? Mo d’to sa to ké fè ?

Mo paré pou briga mo !