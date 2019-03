Moi, femmes. Naomi Osaka.

C’est la journée mondiale de la femme.

Genre, comme les lépreux, il faut les célébrer « juste une » journée .

On préfère célébrer celles qui osent pendant les 364 jours de l’année – et qui sont des modèles pour toutes les femmes.

Cette année : Naomi Osaka. Tennis woman. N°1 WTA.

So honored to appear on the cover of @TIME . Thank you everyone and I hope you enjoy the story. pic.twitter.com/HPj6kyRRIY