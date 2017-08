Monde (Breaking) : les USA sur le sentier de la guerre… 😳

La tension entre les USA et la Corée du Nord est montée d’un cran ce mardi.

Selon les agences de renseignements US les Coréens du nord auraient réussi a créer leur premier missile intercontinental militarisé. Avec une tête nucléaire miniature. Réagissant à la nouvelle, Donald Trump a promis « le feu et la colère comme le monde n’a jamais vu » si jamais Kim Jung Un s’il continuait ses activités.

Les médias américains sont nerveux… ils comptent le nombre de bombes nucléaires coréennes… on ne sait jamais avec le génie Orange qui leur sert de président…

Il est tellement au courant que ce matin il a retweeté un article avec du contenu classifié !

Prions.